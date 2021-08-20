Afyonkarahisar'da düğün konvoyunda havaya ateş açan kişiye adli işlem yapıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düğün konvoyunca havaya ateş açan kişiye adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düğün konvoyunca havaya ateş açan kişiye adli işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte takibe aldığı bir düğün konvoyundan havaya ateş açıldığını belirledi.

Ekipler, durdurulan araçta, yaptığı aramada tabanca ile 38 mermi ele geçirdi. Araç sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi.

Havaya ateş açan kişiye adli işlem yapan polis ekipleri, alkollü araç sürücüsüne de ceza kesti.

Öte yandan konvoy içerisinde çevreye rahatsızlık veren bir araca da trafik cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz