Afyonkarahisar'da domalan mantarları toprak altında define arar gibi aranıyor
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Afyonkarahisar'da domalan mantarları toprak altında define arar gibi aranıyor

Afyonkarahisar'da domalan mantarları toprak altında define arar gibi aranıyor
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, bahar yağmurlarından sonra çıkan, bazı yörelerde "keme" olarak da adlandırılan ve yüksek fiyatlardan alıcı bulan domalan mantarı, yöre halkının geçim kaynaklarından biri haline geldi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, bahar yağmurlarından sonra çıkan, bazı yörelerde "keme" olarak da adlandırılan ve yüksek fiyatlardan alıcı bulan domalan mantarı, yöre halkının geçim kaynaklarından biri haline geldi.

İlçede farklı mevkilerdeki arazilere çıkan domalan mantarları, yöre halkı tarafından demir çubuklar ve sopalarla, toprak altında define arar gibi aranıyor.

Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarı, kilogram fiyatının etten daha yüksek olmasıyla da dikkati çekiyor.

Afyonkarahisar'da belirli bir süre suda ıslatıldıktan sonra kabukları ince bir şekilde soyulup dilimlenen, sade veya mevsim sebzeleriyle pişirilerek tüketilen domalanlar, bazı yörelerde ise kebap yapımında kullanılıyor.

Yöre halkından, domalan toplayıcısı Özay Öz, AA muhabirine, bu mantarın Emirdağ'da geniş bir coğrafyada, bahar aylarında kendiliğinden yetiştiğini söyledi.

Nisan ve mayıs aylarındaki yağışlardan sonra arazide domalan mantarı aradıklarını dile getiren Öz, şöyle konuştu:

"Görüntüsü aynı patatese benziyor. İnsan sağlığına da çok faydalı ve protein oranı yüksek bir besin. Hatta kolesterole de iyi geldiği söyleniyor. Bunu arazide her insan bulamaz. Domalan, toprakta hafif kabarır ve görünen bir otu vardır. Bunları bilen, arazide mantarı bulabilir."

Domalan için ilçelerine gelen bir toptancı olduğunu aktaran Öz, "Toptancı, yöre halkının topladığı domalan mantarlarının kilosunu 80-100 lira arasında satın alıyor. Etten de pahalı aslında. Kendisinin de 200 ila 300 liradan sattığını duyduk. Bazı arkadaşlardan, Avrupa ve Arap ülkelerine de gönderenler oluyor." ifadelerini kullandı.

"Hem koyun güdüyorum hem de domalan topluyorum"

Yöre halkından İhsan Karyemez de domalan mantarının çok lezzetli olduğunu belirterek, "Ben arazide hem koyun güdüyorum hem de domalan topluyorum. Keşke çok çok bulsak da her öğünümüzde yesek, satsak. Şekli de aynı patatese benziyor. Soy, doğra, kızart ye. Bu kadar basit."

Ali Başoğlu da toprak altında yetişen domalan mantarının lezzetini çok beğendiklerini ve insan sağlığına faydalı olduğunu duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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