AFYONKARAHİSAR'DA DOLU ETKİLİ OLDU

Afyonkarahisar'da, dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışının ardından kent yer yer beyaza kaplandı.

Afyonkarahisar'da, dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışının ardından kent yer yer beyaza kaplandı.

Afyonkarahisar'da dün saat 22.30 sıralarında başlayan ve etkisini birden artıran dolu yağışı, kenti yer yer beyaza kapladı. Yağan doludan sonra kentteki binaların çatılarında, araçların üzerine dolu birikintileri yaşandı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, maddi hasara neden olmadı. Dolu yağışı sırasında şimşeklerin çakması ile birlikte cadde ve sokaklarda gündüz edası oluştu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan dolu yağışı sonrasında yerini yağmura bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı