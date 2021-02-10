Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

10.02.2021 19:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:52
Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Afyonkarahisar'da sosyal paylaşım sitesinde açılan sahte hesaplarla çok sayıda kişiyi "odun, talaş satışı" bahanesiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da sosyal paylaşım sitesinde açılan sahte hesaplarla çok sayıda kişiyi "odun, talaş satışı" bahanesiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri tamamlanan D.Y, K.A, S.A, S.K. ile B.K. hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan D.Y. ile K.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, S.A, S.K. ve B.K. ise serbest bırakıldı.

-Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, bir sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden sahte hesaplar açarak "odun, talaş satışı" bahanesiyle çok sayıda kişiden 100 bin liranın üzerinde para topladıkları belirlenen 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmış, düzenlenen operasyonla D.Y, K.A, S.A, S.K. ile B.K'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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