Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Afyonkarahisar'da sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 12 bin 995 lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli H.Y'yi İstanbul'da gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'a getirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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