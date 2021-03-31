Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
1 milyon 220 bin TL ile 2 arabasını babasının kuzeni ve eski sevgilisine kaptıran mağdur kadın, Müge Anlı'dan yardım istedi
Afyonkarahisar'da sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 12 bin 995 lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli H.Y'yi İstanbul'da gözaltına aldı.
Afyonkarahisar'a getirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz