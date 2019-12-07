Afyonkarahisar'da Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine destek

07.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:30

Afyonkarahisar Turan Kültür Derneği üyeleri, Çin Halk Cumhuriyetinin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yaptığı zulmü protesto etti.

Zafer Meydanında bir araya gelen grup adına açıklamada bulunan dernek başkanı Yusuf Nar, Doğu Türkistan'daki Çin zulmünün korkunç boyutlara ulaştığını söyledi.

Dünya'da Çin'in Uygur Türklerine yaptığı zulmü masum gösterilmeye çalışıldığını dile getiren Nar, "Hiç kimseden Doğu Türkistan için savaşmasını istemiyoruz. Sadece bu zulme tepki gösterilmesini istiyoruz. Çünkü, bugün tepkimizi ortaya koymazsak yarın Doğu Türkistan diye bir yer olmayacak. Kadim Türk yurdunda Türk ve Türkçe silinmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA