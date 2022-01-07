Afyonkarahisar'da direğe çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde mandalina yüklü tırın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde mandalina yüklü tırın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
H.Ç. idaresindeki 63 KH 066 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Yakasenek köyü yakınlarında refüjdeki PTS direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü H.Ç. ile A.Ç, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Direğin devrilmesi nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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