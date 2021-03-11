Afyonkarahisar'da "Dinamik Denetim Modeli" denetimleri sürüyor
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Afyonkarahisar'da "Dinamik Denetim Modeli" denetimleri sürüyor

11.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:45
Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs'le (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs'le (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlilerince, "Dinamik Denetim Modeli" süreci kapsamında cadde, sokak ile meydanlarda temizlik, maske ve mesafe denetimi yapıldı.

Ekipler, kurallara uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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