Afyonkarahisar'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Afyonkarahisar'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ramazan Çotak (65) idaresindeki 03 RB 864 plakalı traktör, Beyköy-Kayıhan beldeleri arasındaki kavşakta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Çotak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Traktörün altından çıkarılan Çotak'ın cenazesi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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