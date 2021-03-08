Afyonkarahisar'da devrilen traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı
08.03.2021 01:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 01:06
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde menfeze devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde menfeze devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı.
Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Kızılören yol ayrımı yakınlarında, Abdullah Çelebi (82) idaresindeki 03 LT 053 plakalı traktör menfeze devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Abdullah Çelebi, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy