Afyonkarahisar'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
DENİZLİ (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Sadettin Kul (48) idaresindeki 45 ACT 065 plakalı tır, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Karahacılı köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, tır sürücüsü Kul, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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