Afyonkarahisar'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

DENİZLİ (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Sadettin Kul (48) idaresindeki 45 ACT 065 plakalı tır, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Karahacılı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, tır sürücüsü Kul, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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