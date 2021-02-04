Afyonkarahisar'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

04.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:50
Afyonkarahisar'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

R.O. idaresindeki 07 AIE 400 plakalı tır, Afyonkarahisar - Kütahya karayolunun 26. kilometresindeki Bayramgazi rampasında yük halatının kopması sonucu yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü ile araçtaki E.K, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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