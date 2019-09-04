Afyonkarahisar'da devrilen tır trafiği kilitledi

04.09.2019 20:32

Afyonkarahisar'da kaza yapan tırın yola devrilmesi sonucu yaklaşık 5 km'lik araç kuyruğu oluştu. Kaza sonrası trafik durma noktasına geldi.



Olay, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolu Damlalı Boğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeni ile kontrolden çıkan bir tırın kayarak bariyerlere çarpması sonucu yol trafiğe kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve kurtarıcı ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yolu trafiğe tek şeritten açmak için çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA