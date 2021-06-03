Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Demirhüyük (61) idaresindeki 03 PB 647 plakalı otomobil, Bolvadin-Çobanlar kara yolu Hamidiye köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, trafik levhasına çarparak devrildi.

Ağır yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından Çobanlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Demirhüyük'ün cesedi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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