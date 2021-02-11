Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

11.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:46
Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

K.B. idaresinde 03 KF 402 plakalı otomobil, Büyükkarabağ köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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