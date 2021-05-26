Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 35 R 0434 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 12. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki T.K. yaralandı.

Durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık
Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı (2)
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı (2)
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Ersun Yanal Ali Palabıyık Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 15:20:02. #1.15#

title