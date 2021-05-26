Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 35 R 0434 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 12. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki T.K. yaralandı.
Durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer