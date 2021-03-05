Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı

05.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:17
Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

İlker Kayıkçı (27) idaresindeki 16 JDA 81 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Sülümenli beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile Hayriye Oturaklı (60), Neva Ayşe Oturaklı (14), Eda Kayıkçı (21) ve iki aylık bebek Göktuğ Kayıkçı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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