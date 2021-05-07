Afyonkarahisar'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

K.A. idaresindeki plakasız motosiklet, Kınık köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

K.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan H.B, yaralandı.

Ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.A, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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