Afyonkarahisar'da devrilen meyve ve sebze yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
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Yusuf Dündar, Sandıklı, Afyon, Güncel, Haber

Afyonkarahisar'da devrilen meyve ve sebze yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, meyve ve sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

25.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:08
Afyonkarahisar'da devrilen meyve ve sebze yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, meyve ve sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Yusuf Dündar yönetimindeki 06 EZ 8183 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyon, Sandıklı- Afyonkarahisar kara yolunun 10. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından elektrik direğine çarparak devrildi.

Elektrik direğinin de devrildiği kazada, kamyon sürücüsü Dündar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

OEDAŞ ekipleri elektrik direğine ilişkin önlem alırken, vinç yardımıyla da devrilen kamyon yoldan kaldırıldı.

Öte yandan yola saçılan meyve ve sebzeler de görevlilerce temizlendi.

Kaynak: AA

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