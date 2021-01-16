Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
16.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:16
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Engin Can Akgün (20) idaresindeki 03 BH 058 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Değirmendere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz