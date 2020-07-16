Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
16.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:44
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Mevlüt Dikmen (54) idaresindeki 03 LF 450 plakalı kamyonet, Sandıklı-Hocalar kara yolunun 16'ncı kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Cemal Karagöz (32) ve Ramazan Dikmen (32) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA