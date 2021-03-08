Afyonkarahisar'da deprem haftası etkinlikleri
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Afyonkarahisar'da deprem haftası etkinlikleri

08.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:48
Afyonkarahisar'da deprem haftası etkinlikleri

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar Şubesi, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açtı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar Şubesi, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açtı.

Park Afyon AVM önünde açılan fotoğraf sergisinde, AKUT'un Türkiye genelinde deprem yaşanan illerdeki çalışmaları yer aldı.

AKUT Afyonkarahisar Şube Başkanı Hüseyin Mollaoğlu, yaptığı açıklamada, deprem haftası dolayısıyla açtıkları fotoğraf sergisinin farkındalık oluşturmayı amaçladığını dile getirdi.

Mollaoğlu, açılan fotoğraf sergisine destek veren ekip arkadaşlarına da teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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