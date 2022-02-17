Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu - Haberler
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Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da demir yolu yanında ölü bulunan kişinin kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da demir yolu yanında ölü bulunan kişinin kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Parkı bitişiğindeki demir yolu geçişinin yanında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, isminin H.K. (69) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burada yapılan otopside, H.K'nın ölüm sebebinin hipertansiyona bağlı kalp yetmezliği olduğu belirlendi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Polis, Kalp, Güncel, Haberler

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