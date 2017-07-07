Afyonkarahisar'da Define Avcılarına Operasyon: 4 Gözaltı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, jandarma tarafından define avcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, şahısların yanındaki jeneratör ve bazı kazı aletleri de ele geçirildi.



Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgilerde, Sultandağı ilçesine bağlı Üçkuyu köyü Akşehir Gölü bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler operasyon düzenledi. Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda 4 kişi yanlarında 1 adet jeneratör, 1 adet uzatma kablosu, 1 adet kazma, 1 adet hilti ve 18 adet demir boru ile yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR