Afyonkarahisar'da define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Afyonkarahisar'da define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar'da define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da bir evde tarihi eser bulmak için izinsiz kazı yapan 2'si İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bir evde tarihi eser bulmak için izinsiz kazı yapan 2'si İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Burmalı Mahallesi'nde bir evde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda, İ.K, H.A, P. K. ile M.P'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin yanındaki kazma ve küreğe de el konuldu.

Afyonkarahisar'da define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı
Afyonkarahisar'da define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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