Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
12.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:48
Afyonkarahisar'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu değerlendirilen zanlıların deşifre edilmesi ve yapabilecekleri eylemlerin engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi.
Operasyonda, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA