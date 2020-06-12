Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı Afyonkarahisar'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu değerlendirilen zanlıların deşifre edilmesi ve yapabilecekleri eylemlerin engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA