Afyonkarahisar'da Covid-19 aşısına yoğun ilgi
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Afyonkarahisar'da Covid-19 aşısına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Haberler | Sağlık

Afyonkarahisar'da Covid-19 aşısına yoğun ilgi Kentte aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu Afyonkarahisar'da bazı meslek guruplarının aşı takvimine dahil edilmesiyle aşırı yoğunluk oluştu Bazı meslek gruplarının da aşı takvimine dahil edilmesiyle birlikte Afyonkarahisar'daki aşı...

Afyonkarahisar'da Covid-19 aşısına yoğun ilgi

Kentte aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu

Afyonkarahisar'da bazı meslek guruplarının aşı takvimine dahil edilmesiyle aşırı yoğunluk oluştu

AFYONKARAHİSAR - Bazı meslek gruplarının da aşı takvimine dahil edilmesiyle birlikte Afyonkarahisar'daki aşı merkezlerinde yoğunluk oluştu. 20 kabinde aşının yapıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde günlük bin 500 kişiye aşı yapılması hedefleniyor.

Müzisyenlerin, sanatçıların ve üniversite Öğretim Görevlileri ile üniversite çalışanlarının aşı takvimine alınması bunun yanında 45 yaş üstü vatandaşların aşılanmaya başlamasıyla birlikte aşı merkezlerinde aşırı yoğunluk oluştu. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne randevu alarak aşılarını yaptırmaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken sağlık görevlileri her gün sabah 09.00 ile 24.00 saatleri arasında aşılama işlemi devam ediyor.

"Haziran ayında bütün vatandaşlarımızı aşılamaya çalışacağız"

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Aşı Birim Sorumlusu Yaşar Tunç, son bir çak gün içerisinde aşı merkezlerinde gözle görülür bir yoğunluk oluştuğunu belirterek, Haziran ayı içerinde başvuru yapan tüm vatandaşları aşılamayı hedeflediklerini vurguladı. Tunç, "Öncelikle vatandaşlarımızın hepsini aşı olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımız 182'den, MHRS'den, E-Nabızdan randevularını alarak Afyonkarahisar devlet hastanesi, üniversite hastanesi, özel hastanelerimiz, ilçe Devlet Hastanelerimiz ve Aile Sağlı Merkezleri'nden randevu alarak gelip aşılarını olabilirler. Kolaylıkla ulaşılabilecek her sağlık kuruluşunda aşılarımız yapılabilmekte. Yoğunluğumuz gerçekten arttı. Bu ay içerisinde bakanımızın dediği gibi haziran ayında inşallah bütün vatandaşlarımızı aşılamaya çalışacağız. Öğretmenlerimizin çoğunluğunu aşıladık, şuanda müzisyenlerimiz, sanatçılarımız, üniversitedeki öğretim üyelerimiz ve üniversite çalışanlarımızı aşılıyoruz. Üniversitelerimizi Eylül ayı içerisinde açabilmek için yoğun bir aşılama programımız var. Günden güne aşılama yoğunluğumuz artmakta. Elimizden geldiğince tüm vatandaşlarımızı aşılamak istiyoruz" diye konuştu.

"Bu salgından çıkış için aşıdan başka çare yok"

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne aşı yaptırmaya gelen İbrahim Alihan isimli bir öğretmen aşıdan çıkış için aşıdan başka çarenin olmadığını dikkat çekti. Alihan, "Aslında uzun zamandır bu aşıların gelmesini bekliyorduk. Geldiği anda hemen sıralarımızı aldık. Okul genelinde de tüm arkadaşlar sırası gelenler aşısını oldu. Eğitim için çok gerekli bir şey. Yüz yüze eğitime başlamamız için biran önce aşıların tüm öğretmenlerimize yapılması gerekiyor. Aşıdan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sosyal medyada görüyoruz, haberlerde izliyoruz ama telaş yapılacak bir şey yok bence. Bu salgından çıkış için aşıdan başka çare yok. Biran önce aşılanıp hayatımızı normale döndürmemiz lazım" dedi.

Afyonkarahisar'da Covid-19 aşısına yoğun ilgi
Afyonkarahisar'da Covid-19 aşısına yoğun ilgi
Afyonkarahisar'da Covid-19 aşısına yoğun ilgi
Afyonkarahisar'da Covid-19 aşısına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat

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