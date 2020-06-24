Afyonkarahisar'da çok sayıda suç kaydı olan 3 kadın yakalandı Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dazkırı ilçesinde gasp, yağma, uyuşturucu ticareti gibi toplam 18 ayrı suç kaydı bulunan 3 kadın gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dazkırı ilçesinde gasp, yağma, uyuşturucu ticareti gibi toplam 18 ayrı suç kaydı bulunan 3 kadın gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri Dazkırı ve Denizli'nin Çardak ilçe sınırında 3 kadının gasp olayına karıştıkları yönünde ihbar aldı.

Bölgede üç kadının otostop yaptığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren ekipler, mayıs ayında C.Ç. isimli vatandaşın gasp edilmesine de karıştıkları değerlendirilen S.D., D.Y. ve G.Z.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin yapılan genel bilgi tarama sorusunda S.D.'nin yağma, dolandırıcılık, ve hırsızlık olmak üzere 7 ayrı suçtan, D.Y. isimli şüphelinin hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik uyuşturucu madde imal ve ticareti olmak üzere 9 ayrı suçtan, G.Z. isimli şüphelinin ise uyuşturucu madde imal ve ticareti ve 6136 S.K.M. suçlarından kayıtları olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde C.Ç. isimli vatandaşın gasp edilmesi olayının failleri oldukları da ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA