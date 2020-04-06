Afyonkarahisar'da cinayet zanlısı yakalandı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 3 yıl önce bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı, yakalandı.
06.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:50
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 3 yıl önce bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İscehisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi'nde M.Y'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili aranan H.M'nin ilçede bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, zanlıyı ilçe merkezinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA