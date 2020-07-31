Afyonkarahisar'da çıkan yangında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yangında mahsur kalan 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
31.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 31.07.2020 20:15
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yangında mahsur kalan 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sandıklı Çakır Mahallesi'nde bir evin yan tarafında araç lastiklerinin tutuşması nedeniyle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmaları sırasında lastiklerin arasından kedi sesi geldiğini fark etti.
3 yavru kediyi bulundukları yerden çıkaran ekipler, hayvanları yıkayıp temizledi, ardından annelerinin alması için bahçeye bıraktı.
Kaynak: AA