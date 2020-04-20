SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Afyonkarahisar'da çiftçilere yüzde 75 hibe ile ayçiçek tohumu dağıtıldı - Ekonomi
Afyon, Ekonomi

Afyonkarahisar'da çiftçilere yüzde 75 hibe ile ayçiçek tohumu dağıtıldı

Afyonkarahisar'da üretimin devamlılığı için yüzde 75 hibe destekli ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

20.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:57
Afyonkarahisar'da çiftçilere yüzde 75 hibe ile ayçiçek tohumu dağıtıldı

Afyonkarahisar'da üretimin devamlılığı için yüzde 75 hibe destekli ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla, proje kapsamında belirlenen 21 ilden biri olan Afyonkarahisar'da fasulye ve yağlık ayçiçeği tohumlarının üreticilere yüzde 75 hibeli olarak dağıtılması planlandı.

Proje ile Afyonkarahisar için, hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkilerde rekolte artışının sağlanması, aynı zamanda üreticilerin bu dönemde üretime yönlendirilmesi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasıyla, ürün tedarikinde sıkıntı yaşanmaması içi tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda kentteki üreticilere toprakla buluşturmak üzere 2 bin 500 kilogram ayçiçeği tohumunun yüzde 75 hibe, yüzde 25 çiftçi katkılı olarak dağıtımı gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Bayraktar, yerli solunum cihazını tanıtıp seferberlik vurgusu yaptı Ekonomi
Bayraktar, yerli solunum cihazını tanıtıp seferberlik vurgusu yaptı
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Korona nedeniyle sigorta şirketleri yüzde 30'u aşan indirim yaptı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Korona nedeniyle sigorta şirketleri yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız Ekonomi
Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız
THY, yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için operasyona başladı Ekonomi
THY, yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için operasyona başladı
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu Ekonomi
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Semih Yalçın Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ümit Besen Halil Sezai Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Emre Belözoğlu Fernando Muslera Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da çiftçilere yüzde 75 hibe ile ayçiçek tohumu dağıtıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:03:58. #1.14#
title