Afyonkarahisar'da çiftçilere yüzde 75 hibe ile ayçiçek tohumu dağıtıldı Afyonkarahisar'da üretimin devamlılığı için yüzde 75 hibe destekli ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Afyonkarahisar'da üretimin devamlılığı için yüzde 75 hibe destekli ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla, proje kapsamında belirlenen 21 ilden biri olan Afyonkarahisar'da fasulye ve yağlık ayçiçeği tohumlarının üreticilere yüzde 75 hibeli olarak dağıtılması planlandı.

Proje ile Afyonkarahisar için, hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkilerde rekolte artışının sağlanması, aynı zamanda üreticilerin bu dönemde üretime yönlendirilmesi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasıyla, ürün tedarikinde sıkıntı yaşanmaması içi tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda kentteki üreticilere toprakla buluşturmak üzere 2 bin 500 kilogram ayçiçeği tohumunun yüzde 75 hibe, yüzde 25 çiftçi katkılı olarak dağıtımı gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA