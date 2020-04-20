Afyonkarahisar'da çiftçilere tohum desteği Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yüzde 75'i hibe destek ile verilen ayçiçeği tohumu üreticilere dağıttı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yüzde 75'i hibe destek ile verilen ayçiçeği tohumu üreticilere dağıttı.

İl Müdürlüğünün bahçesinde, ayçiçeği tohumları kurum personeli tarafından çiftçilere dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, burada yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın bakanlığın "Bitkisel Üretim Geliştirilmesi Projesi"nde yer alan 21 il arasında yer aldığını anımsattı.

Projede kentteki tüm ekilebilir alanların üretime kazandırılmasının amaçlandığını aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkilerde tarımsal üretimin artırılması ve rekolte artışının sağlanmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda tarım arazilerimiz etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Bu kapsamda Afyonkarahisar'daki çiftçilerimizin ekim yapması için 2 bin 500 kilogram ayçiçeği tohumunu yüzde 75 hibe destekle dağıtıyoruz."

Kaynak: AA