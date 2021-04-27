Afyonkarahisar'da çiçeklenen kiraz ağaçları güzelliğiyle göz kamaştırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da çiçeklenen kiraz ağaçları güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Afyonkarahisar'da çiçeklenen kiraz ağaçları güzelliğiyle göz kamaştırıyor
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde, baharın gelişiyle çiçek açan kiraz ağaçları seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde, baharın gelişiyle çiçek açan kiraz ağaçları seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'da, Ziraat 0900 (Napolyon) ile Gılli çeşidi başta olmak üzere yılda yaklaşık 42 bin ton meyve üretimi yapılıyor.

Kentte yetiştirilen kirazların yüzde 70'i Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünyanın pek çok farklı ülkesine ihraç ediliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca bu yıl coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Sultandağı Kirazı" bölge çiftçisinin en önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

Afyonkarahisar-Konya kara yolundaki Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki yaklaşık 44 bin dekarlık alanda, bahçelerde çiçek açan kiraz ağaçları, göz kamaştırıyor.

Adeta "beyaz gelinliğini" giyen kiraz ağaçlarının muhteşem görselliği, AA muhabiri tarafından havadan ve karadan görüntülendi.

Fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelen kiraz bahçeleri, bembeyaz manzarasıyla Afyonkarahisar-Konya arasında seyahat edenlerin dikkatini çekiyor.

Konya'ya seyahat eden Durdu Güney, fotoğraf çekmek için durduğu bir kiraz bahçesinde, AA muhabirine, "Yolda giderken bembeyaz kiraz bahçelerini gördük. Gerçekten çok güzel ve şahane manzaralar. Çok beğendim ve fotoğraf çekinmek istedik. Hatta sosyal medyalık görseller ortaya çıktı. Yol boyunca en güzellerini hesaplarımdan paylaşacağım. Bu güzergahı kullananlar olursa muhakkak kiraz bahçelerine uğrasınlar, tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Güney, kiraz çiçeklerinin yeşil-beyaz manzarasının yanı sıra kokusunun da etkileyici olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor
Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Ünal Karaman Yılmaz Vural Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da çiçeklenen kiraz ağaçları güzelliğiyle göz kamaştırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:33:55. #1.14#

title