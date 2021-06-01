Afyonkarahisar'da çiçeklenen haşhaş tarlaları görsel şölen oluşturdu

Afyonkarahisar'ın adını da aldığı "haşhaş" bitkisi, tarlalarda açan mor ve beyaz çiçekleriyle güzel görüntü oluşturuyor.

Afyonkarahisar'ın adını da aldığı "haşhaş" bitkisi, tarlalarda açan mor ve beyaz çiçekleriyle güzel görüntü oluşturuyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) denetimi altında yetiştirilen ve Türkiye'deki üretiminin yüzde 80'i Afyonkarahisar ve çevre illerde yapılan haşhaş, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İl genelinde yaklaşık 120 bin dekar arazide ekimi yapılan haşhaş bitkisi, ilaç ve kozmetik sanayisinde de kullanılıyor.

Mevsim koşullarından fazlaca etkilenen, soğuk ve sıcağı sevmeyen bitki, yüksek verim elde edilmesi için üreticiler tarafından sürekli takibi yapılıyor.

Mayıs ile haziran ayının ilk haftasında beyaz ve mor renklere de açan haşhaş çiçekleri, görsel şölen oluşturuyor.

Son yıllarda mor beyaz haşhaş tarlarına ilgili gösteren fotoğraf tutkunları için kentte foto safariler de yapılmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz