Afyonkarahisar'da çiçekçiler sezona hazır

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte bahçe ve balkonlarda da hareketlilik başladı. Yaz aylarını bitkilerle karşılamak isteyen vatandaşlar çiçekçilere akın ediyor. İnsanların pandemi sebebiyle evlerinden çıkamaması da çiçeklere olan ilgiyi artırdı.

Baharın gelişi ile birlikte hava sıcaklıklarının arttığı Afyonkarahisar'da peyzaj çalışmaları da hız kazandı. Bahçe ve balkonlarında bitkilerle güzel bir ortam hazırlamak isteyen vatandaşlar çiçek seralarının yolunu tuttu. Meyve sebze fidelerinden süs bitkilerine, çimlerden ağaç fidanlarına kadar pek çok çeşit bitkinin bulunduğu seralar ziyaretçi akınına uğruyor. Pandemi tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkamayanlar evlerinin bahçe ve balkonlarında bitki yetiştirerek güzel havaların tadını çıkarıyor.

Afyonkarahisar'da yıllardır peyzaj işiyle uğraşan Selahattin Bayramoğlu, baharın gelmesiyle birlikte çiçeklere olan ilginin arttığını söyledi. Bayramoğlu, Cumartesi - Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle satışların etkilendiğini belirterek "Hafta içi çiçekler yoğun ilgi görüyor. İşlerimiz başladı şükür. Biraz havaların soğuk olmasından şikayetçiydik ama şimdi havalar da düzeldi. Bundan sonra herkesi bekliyoruz. Biz seramızda iç mekan bitkileri, bahçe, balkon, peyzaj alanlarında kullanılan tüm malzemeler bulunuyor. Afyon ikliminde yetişebilecek her türlü meyve fidanı, süs bitkileri, peyzaj malzemeleri, dekoratif taşlar, havuz, şelale, kamelya yani bahçeye dair her ne gerekiyorsa tüm hizmetleri veriyoruz. Geçen yıl işlerimiz çok güzeldi. Tüm sektörler olumsuz etkilendi ama bizim sektörümüzde satışlar arttı. İnsanlar evlerinin balkonlarında sebze yetiştirmeye başladı. Evde dura dura insanlar sıkılıyor. Bir şeylerle uğraşmak lazım. Daha yeni başlıyoruz. İnşallah pandemi bir an önce son bulur. Herkesin işi güzel olur. Sadece bizim işimiz güzel olunca olmuyor. Sezona hazırız şuanda. Beklentilerimiz yüksek." dedi.

Öte yandan rengarenk çiçekler pandemi döneminde insanların moral ve motivasyonuna olumlu etkiler sunuyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı