Afyonkarahisar'da cezaevi çatısından firar eden mahkum yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Afyonkarahisar'da cezaevi çatısından firar eden mahkum yakalandı - Haber

Afyonkarahisar'da cezaevi çatısından firar eden mahkum yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cezaevi çatısından firar eden mahkum emniyet ekiplerince yakalandı.

03.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:02
Afyonkarahisar'da cezaevi çatısından firar eden mahkum yakalandı

Afyonkarahisar'ın ilçesinde cezaevi çatısından firar eden mahkum emniyet ekiplerince yakalandı.


Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında yarı açık cezaevinin çatısından bir erkek şahsın kaçtığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek bölgeyi kuşattı. Silahla yağma, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı ve 10 yıl hapis cezası olan Ersan Demir isimli mahkumu ekipler kovalamaca sonucu kısa sürede yakaladı. Bolvadin Cumhuriyet Savcılığına götürülen mahkumun tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler