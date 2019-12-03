Afyonkarahisar'da cezaevi çatısından firar eden mahkum yakalandı

03.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:02

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cezaevi çatısından firar eden mahkum emniyet ekiplerince yakalandı.



Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında yarı açık cezaevinin çatısından bir erkek şahsın kaçtığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek bölgeyi kuşattı. Silahla yağma, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı ve 10 yıl hapis cezası olan Ersan Demir isimli mahkumu ekipler kovalamaca sonucu kısa sürede yakaladı. Bolvadin Cumhuriyet Savcılığına götürülen mahkumun tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA