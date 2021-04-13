Afyonkarahisar'da çevrimiçi "Pandemi Döneminde Öğretmen Olmak" semineri düzenlendi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) işbirliğiyle, kentteki yaklaşık 1000 eğitimciye çevrimiçi "Pandemi Döneminde Öğretmen Olmak" semineri verildi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) işbirliğiyle, kentteki yaklaşık 1000 eğitimciye çevrimiçi "Pandemi Döneminde Öğretmen Olmak" semineri verildi.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan tarafından verilen çevrimiçi seminere, Afyonkarahisar'da görev yapan öğretmen ve idareciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde bütün dünyada eğitim öğretim faaliyetlerinin çevrimiçi yapılma eğilimine girdiğini belirtti.

Bu süreçte eğitim uygulamalarının da dijitalleşerek bu sürece uyum sağladığını aktaran Yalçın, uygulamaları kullanabilen öğretmenlerin değişime daha kolay uyum sağlayabildiğini kaydetti.

Pandemi sürecinde uzaktan eğitimle birlikte ölçme ve değerlendirme çalışmalarının da çevrimiçi planlanarak yürütüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Eraslan da seminerde, değişen çağın gereklerine göre tüm paydaşların kendilerini geliştirmelerinin artık bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz