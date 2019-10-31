Afyonkarahisar'da cesedi bulunan inşaat işçisinin 3 katil zanlısı tutuklandı

31.10.2019 16:04

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde cesedi bulunan inşaat işçisinin katil zanlısı olarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İscehisar Cumhuriyet Savcılığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonucunda kimliği belirsiz cesedin başından tabancayla vurulduğunu tespit etti.

Cesedin Samsun'un Canik ilçesi nüfusuna kayıtlı inşaat işçisi Sedat A'ya ait olduğunu belirleyen ekipler, şüphe üzerine eşi A.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli A.A, jandarmadaki ifadesinde, kocasının, eniştesi İ.G. ve yeğeni S.G ile İzmir'den Samsun'a doğru yola çıktığını, bu kişilerin eşini öldürüp cesedini İscehisar'dan geçerken yol kenarına attıklarını anlattı.

A.A, ayrıca kendisini cep telefonu ile arayan İ.G. ile S.G'nin "İş bitti, kimseye birşey deme, soran olursa biz İzmir'e gitmedik." şeklinde konuşma yaptıklarını da itiraf ettiği öğrenildi.

İfadesinin ardından Afyonkarahisar'a getirilen A.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 2 gün sonra Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan zanlılar İ.G ile S.G. de getirildikleri Afyonkarahisar'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Ağustos'ta, Seydiler beldesi Kırkinler mevkisinde çalıların arasında branda üzerinde vücudu çürümüş ve kimliği belirsiz bir erkek cesedi ile cesedin yanında boş mermi kovanı bulmuştu.

Kaynak: AA