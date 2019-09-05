05.09.2019 18:52

Afyonkarahisar'da cephanelik şehitleri anıldı

Törenlere katılan şehit aileleri cami çıkışında lokma dağıttı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 2012'de meydana gelen patlamada şehit düşen 25 asker, olayın 7'inci yılında dualarla anıldı.

Afyonkarahisar'a gelen şehit aileleri sabah ilk önce kışladaki anıta giderek dua etti. Akabinde de şehit aileleri termal bir otelde Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün öğle yemeği programına katıldı. Daha sonra şehit aileleri, İmaret Camii'nde şehit çocukları için Mevlid-i Şerif okuttu, lokma dağıttı. İmaret Camii'ne gelen şehit aileleri ve yakınları burada da Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi tarafından karanfillerle karşılandı. Şehit ailelerini teker teker karşılayan, onların acılarını paylaşarak karanfil veren Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Canser Kuzu, Afyonkarahisar Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen patlamada şehit olanlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize ve kederli ailelerine başsağlığı diledi.

ORADA ÇOCUKLARIMIZA SARILDIK

Şehit babası Ali Taştan, yaptığı açıklamada, 5 Eylül 2012'de 25 vatan evladını Afyonkarahisar'da şehit verdiklerini belirtti. Şehitlerin bu sene 7'inci yıl dönümü olduğunu aktaran Taştan, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, bu yıl da güzel bir organizasyon yaptı. İlk önce, kışlaya giderek 25 çocuğumuzun için yapılan anıta giderek dualar okuduk. Orada çocuklarımıza sarıldık ve o günü yaşadık. Acı ve tatlı güzel günlerimizi hatırladık."

ŞEHİT VE GAZİLER ARASINDA AYRIM YAPILMASIN

Taştan, kışladaki ziyaretlerinin ardından da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'nün bir yemek organizasyonu yapıldığını ifade etti. Şimdi de Afyonkarahisar'daki mühimmat patlamasındaki 25 şehidimiz ve tüm şehitlerimize mevlit okutulduğunu aktaran Taştan, "Bu organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Arkadaşlar, hayat devam ediyor. Bizlerin de hukuki davaları var. En son ki davada, 3 komutan ceza aldı. ve bu cezalar da yargıda tamamen kesinleşti. Binbaşı ve albay 16 yıl ceza aldı. Sadece üsteğmen 13 yıl aldı. Anayasa Mahkemesi de onun cezasını bozdu. Bozmasının sebebi de mahkemenin bu cezayı az bulmasıdır. Bunların dışında yine 4 kişinin de yargılamaları halen devam ediyor."

AFYONKARAHİSAR, BU ŞEHİT AİLELERİMİZİ VE ÜLKEMİZİ ÜZDÜ

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da, acının 7'inci yılını kışladaki şehitlikte ziyaretinde tekrar ailelerle birlikte yaşandığını vurguladı. Orada duygusal anlar yaşandığını dikkat çeken Kumartaşlı, şöyle devam etti: "Orada komutanlarımızın nezaretinde, hocalarımızla birlikte dua ederek, şehitlerimize rahmet diledik. Afyonkarahisar, bu şehit ailelerimizi ve ülkemizi üzdü. Bizde, Afyonkarahisarlılar olarak ailelerimize sahip çıkmak anlamında bir takım faaliyetlerde bulunuyoruz. Bunları da devletimiz yetkilileri ve askeriyemiz fazlasıyla yerine getirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ailelerimize tekrar baş sağlığı diliyoruz."

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol da 2012 yılından beri şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: İHA