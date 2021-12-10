Afyonkarahisar'da cep telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da cep telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Afyonkarahisar'da cep telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çalan zanlı, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çalan zanlı, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonrası yakalandı.

Ece Mahallesi İstasyon Caddesi'nde cep telefonu ve aksesuarları satılan iş yerinin sahibi Fethi Çakallı, vitrindeki telefonlardan birinin yerinde olmadığını fark etmesi sonrası güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda, telefon satın almak istediğini söyleyerek iş yerine gelen bir kadının kendisinin diğer müşterilerle ilgilendiği sırada vitrindeki telefonlardan birini cebine koyduğunu gören Çakallı, durumu polise bildirdi ve şikayetçi oldu.

Görüntülerini inceleyen polis, zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, müşteri olarak iş yerine gelen kadının vitrinden çıkarılan cep telefonlarından bir tanesini esnafın başka müşterilerle ilgilendiği sırada kendi telefonunun altına bir telefonu yerleştirip cebine koyması ve iş yerinden uzaklaştığı görülüyor.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title