Afyonkarahisar'da CEKUT timine arama kurtarma eğitimi verildi

Afyonkarahisar'da Afad il Müdürlüğü tarafından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekibi (CEKUT) Afyonkarahisar Timi'ne kentsel arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'nde 5 gün süren teorik ve bina enkazındaki uygulamalı eğitime 25 CEKUT üyesi katıldı.

Eğitim alanında gerçekleşen tatbikatta ise yıkıntılar arasında yaralı arandı, yüksek bir noktada mahsur kalan yaralı, sedye yardımı ile indirilerek kurtarıldı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, yaptığı açıklamada, afet ve acil durumlara karşı her zaman hazır olmak için eğitimlerin devam ettiğini söyledi.

CEKUT ekibine verilen eğitimlerin 5 gün sürdüğünü dile getiren Buldan, şunları kaydetti:

"Eğitimlerde arama kurtarma sırasında uyulması gereken kurallar, ekipmanların kullanılması gibi bilgiler aktarıldı. Daha sonra ise tatbikat alanımızda ekipmanları kullanarak pratik yapmaları sağlandı. Hem yüksekten kurtarma, hem derin kuyulardan kurtarma gibi 5 modül kendilerine verildi. Burada eğitim alan 25 CEKUT ekibinin üyesi, acil durumlarda AFAD gönüllüsü anlayışıyla bize destek verecek. Bu eğitimler, AFAD Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirildi. AFAD gönüllüleri ve kurumlarımızın ekiplerine eğitimlerimiz ve işbirliğimiz artarak devam edecek."

CEKUT Afyonkarahisar Timi Başkanı Yıldıray Demirci de 2000 yılından beri arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini AFAD'tan aldıkları eğitimin kabiliyetlerini geliştirdiğini ifade etti.