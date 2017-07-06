Afyonkarahisar'da Canlı Hayvan Üretim Değeri 2,1 Milyar TL'ye Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2016 yılında Afyonkarahisar'da canlı hayvan üretim değerinin, bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artış göstererek 2,1 milyar TL'ye yükseldiği kaydedildi.



Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'ın bu oranla canlı hayvan değerinde Türkiye'de 7. il konumunda olduğu belirtilerek, "Afyonkarahisar'ın canlı hayvan üretim değerinin Türkiye canlı hayvan üretim değeri içindeki payı yüzde 2,3'tür. 2015 yılında Afyonkarahisar 2 bin 776 TL olan kişi başına canlı hayvan üretim değeri 2016 yılında yüzde 5,1 artış göstererek 2 bin 917 TL olmuştur. Kent diğer iller ile kıyaslandığında kişi başına canlı hayvan üretim değeri en yüksek olan 19. il konumundadır. 2016 yılında Ege Bölgesi illeri arasında en yüksek kişi başına canlı hayvan üretim değerine sahip olan il 2 bin 917 TL ile Afyonkarahisar olur iken en düşük değere sahip olan il ise 996 TL ile İzmir'dir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR