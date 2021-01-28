Afyonkarahisar'da camını kırdıkları otomobilden para aldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar'da camını kırdıkları otomobilden para aldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

28.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:45
Afyonkarahisar'da camını kırdıkları otomobilden para aldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da bir otomobilin camını taşla kırıp 75 bin lirayı çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bir otomobilin camını taşla kırıp 75 bin lirayı çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Örnekevler Mahallesi Gelincik Sokak'ta Ramazan Elbir'e ait otomobilin camının kırılıp içerisindeki 75 bin lira ile alacaklarının yazılı olduğu defterin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı çalışmalarda hırsızlık olayını A.I, M.I, H.H.K. ile F.D'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerde ve şüphelilerin aracında yapılan aramada, 2 bıçak, 2 levye ve 3 uyuşturucu hap ele geçirilirken otomobilden çalındığı iddia edilen paraların bulunamadığı öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Selçuk Özdağ Muharrem İnce Selahattin Demirtaş
Magazin Feyza Aktan Ceyda Düvenci Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da camını kırdıkları otomobilden para aldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 13:48:33. #1.15#
title