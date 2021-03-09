Afyonkarahisar'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor
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Afyonkarahisar'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

09.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:16
Afyonkarahisar'da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

Afyonkarahisar Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Afyonkarahisar Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı koşullarda, huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için merkez ve merkeze bağlı mahallerdeki cami, Kur'an kursu ve türbelerde dezenfekte edileceği bildirildi.

Ulu Camiden başlayan çalışmaları Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yerinde gördü.

Belediye Başkanı Zeybek, cami halılarını, son teknoloji yıkama makineleriyle temizleneceğini ifade ederek Ramazan ayına kadar bu çalışmayı tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Camilerin temizliğine büyük önem verdiklerini belirten Zeybek, şöyle devam etti:

"İbadet mekanlarımıza, hepimizin göz bebeği gibi bakması gerekir. Camiler bizim en kutsal mekanlarımız. İnsanlarımızın bu kutsal mekanlarda temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri bizim için çok büyük önem arz ediyor. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayında halkın ibadetlerini temiz bir ortamda yapmaları için camilerde temizlik çalışmalarımıza başladık. Özellikle okunan mukabeleler ve kılınan teravihler ile camilerimiz önemli bir işlevi yerine getiriyor. Bizlerde bu vesile ile vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyen şartlarının sağlandığı bir ortamda ibadetlerini huşu içerisinde yapmaları adına temizlik çalışmalarımızı Ramazan ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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