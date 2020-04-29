Afyonkarahisar'da çam ağacına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde çam ağacına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
29.04.2020 22:20 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:20
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde çam ağacına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şenol Kayadelen (52) idaresindeki plakasız motosiklet, Yakasenek köyünde orta refüjteki çam ağacına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kayadelen ambulansla kaldırıldığı Sultandağı Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Kaynak: AA