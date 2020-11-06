Afyonkarahisar'da çalıştıkları otelin kasasından 485 bin dolar çaldıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı
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Afyonkarahisar'da çalıştıkları otelin kasasından 485 bin dolar çaldıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı

06.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:09
Afyonkarahisar'da çalıştıkları otelin kasasından 485 bin dolar çaldıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da çalıştıkları otelin çelik kasasından 485 bin dolar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da çalıştıkları otelin çelik kasasından 485 bin dolar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Mahallesi'ndeki termal bir otelin çelik kasasından 485 bin dolar para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmanın ardından hırsızlık olayını otel çalışanları Senem Ö, Kadir Z. ve Bekir A'nın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Senem Ö'nün evinde 172 bin 700 dolar ve Bekir A'nın evinde 126 bin 700 dolar ele geçirildi.

Kadir Z'nin adresinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Zanlılar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adreslerde ele geçirilen toplam 299 bin 400 dolara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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