Afyonkarahisar'da çaldıkları traktörü Şanlıurfa'ya sattıkları iddia edilen zanlılardan 1'i tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çaldıkları traktörü Şanlıurfa'da sattıkları öne sürülen zanlılardan biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çaldıkları traktörü Şanlıurfa'da sattıkları öne sürülen zanlılardan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde H.D'ye ait 03 KL 155 plakalı traktörün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda ekipler, İ.S.ile B.U'nun, çaldığı traktörün Afyonkarahisar'dan tıra yükleyerek Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki S.P'ye 85 bin liraya satıldığını belirledi.

Gözaltına alınan İ.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Traktör ise Şanlıurfa'dan getirilerek sahibi H.D'ye teslim edildi.

Firari zanlı B.U'yu ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz