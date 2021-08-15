Afyonkarahisar'da çaldıkları traktörü Şanlıurfa'ya sattıkları iddia edilen zanlılardan 1'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da çaldıkları traktörü Şanlıurfa'ya sattıkları iddia edilen zanlılardan 1'i tutuklandı

Afyonkarahisar'da çaldıkları traktörü Şanlıurfa'ya sattıkları iddia edilen zanlılardan 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çaldıkları traktörü Şanlıurfa'da sattıkları öne sürülen zanlılardan biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çaldıkları traktörü Şanlıurfa'da sattıkları öne sürülen zanlılardan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde H.D'ye ait 03 KL 155 plakalı traktörün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda ekipler, İ.S.ile B.U'nun, çaldığı traktörün Afyonkarahisar'dan tıra yükleyerek Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki S.P'ye 85 bin liraya satıldığını belirledi.

Gözaltına alınan İ.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Traktör ise Şanlıurfa'dan getirilerek sahibi H.D'ye teslim edildi.

Firari zanlı B.U'yu ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Sıra gecelerinin aranan ismi Mehmet Akif Çekirge hayatını kaybetti
Sıra gecelerinin aranan ismi Mehmet Akif Çekirge hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Destici Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Işın Karaca Hande Erçel Berdan Mardini
Spor Mert Günok Caner Erkin Hakan Reçber Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da çaldıkları traktörü Şanlıurfa'ya sattıkları iddia edilen zanlılardan 1'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 19:12:45. #1.15#

title