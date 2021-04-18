Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
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Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı başta olmak üzere Ambaryolu, Yeşilyol, Ordu Bulvaları, Bankalar Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Uzun Çarşı'da sessizlik hakim oldu.

Hareketliliğin en düşük seviyede olduğu kentte, bazı vatandaşların evlerine yürüyüş mesafesinde yakınlıktaki market ve fırınlardan alışveriş yaptığı görüldü.

Güvenlik güçleri de şehrin giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarında izin belgesi denetimi yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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