Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un yıl dönümü kutlanıyor
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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un yıl dönümü kutlanıyor

AFYONKARAHİSAR'da Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümü kapsamında taarruz emrinin verildiği 1834 rakımlı Kocatepe'de bulunan Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören yapıldı.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un yıl dönümü kutlanıyor
26.08.2020 13:16 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:20

AFYONKARAHİSAR'da Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümü kapsamında taarruz emrinin verildiği 1834 rakımlı Kocatepe'de bulunan Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören yapıldı.

Türk ordusunun Mustafa Kemal Paşa komutasında 26 Ağustos 1922'de başlayıp, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz'un 98'üncü yıl dönümü kutlama programı, taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içinde bulunan 1834 rakımlı Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda başladı. Törene Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal ile Afyonkarahisar milletvekilleri AK Parti'li Ali Özkaya, MHP'li Mehmet Taytak ve CHP'li Burcu Köksal, siyasi partilerin il başkanları ve protokol üyeleri katıldı. Tören koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece protokol düzeyinde gerçekleştirildi. Maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende Vali Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışı yapılmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile tören sona erdi.

Kocatepe'deki törenin ardından Bayburtlu Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret eden Afyonkarahisar protokolü burada şehit mezarlarına karanfil bırakarak dualar etti. Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının sonrasında İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.Büyük Taarruz Şehitliği'ni ziyaret eden il protokolü şühedanın ruhuna topluca dua etti. Ziyarette önce Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu ardından dualarla sona erdi. 

Afyonkarahisar'dan İzmir'e hareket edecek bisiklet sporcularına da tören öncesinde bayrak teslim edildi. Vali Gökmen Çiçek bayrağı teslim alan sporcularla da kısa bir sohbet etti.


Kaynak: DHA

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