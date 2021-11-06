Afyonkarahisar'da boşanma husumetinde 4 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da Yusuf- Fatma Mercan çiftinin boşanması sonrasında yaşanan ve ailelerin icralık olmasına kadar varan husumet, faciayla sonuçlandı. Fatma Mercan'ın babası İsmail Kınçak'ın tabancayla ateş ettiği karşı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, Yusuf Mercan ağır yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Yusuf ve Fatma Mercan çiftinin boşanmasının ardından iki aile arasında husumet başladı. Aralarında geçmişe dayalı borç- alacak anlaşmazlığı olan aileler arasındaki husumet, icra takibi başlatılmasıyla daha da büyüdü.

Fatma Mercan'ın, ayrıldığı eşinin ailesinden evliyken borç aldığı, boşanma sonrası kayınpeder Mevlüt Mercan'ın senedi icraya verdiği, sonrasında İsmail Kınçak'ın evine icra geldiği, bu nedenle aileler arasındaki husumetin büyüdüğü öğrenildi. Boşanan çiftin 2 çocuğu olduğu, velayetin annede olduğu öğrenildi.